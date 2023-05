Jessica Selessiè e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, si sono frequentati di nascosto lo scorso autunno. Le voci su un possibile flirt erano già circolate durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, nella quale erano entrambi concorrenti. I fan della presunta ship, i cosiddetti Jerù, avevano chiesto spiegazioni alla coppia, ma Barù, nel corso di questi mesi, ha sempre negato che tra lui e la princess ci sia stato altro. Jessica, tuttavia, ha dato una risposta che ha scatenato i followers.

La presunta relazione tra Jessica Selassiè e Barù sarebbe nata nella Casa del Grande Fratello Vip. I fan, infatti non hanno potuto fare a meno di notare la vicinanza tra i due vipponi e gli sguardi di complicità che si scambiavano. Durante i mesi di “reclusione” nel loft di Cinecittà, e anche alla fine del reality di Canale 5, le voci su un presunto flirt sono state sempre smentite, perché tra i due c’era esclusivamente un’amicizia.

Jessica Selassiè e Barù si sono frequentati

Ma sul web è iniziata a circolare la voce di una frequentazione tra Jessica e Barù nell’ottobre 2022. Una relazione breve, che però lui continua a negare, mentre la vincitrice del Gf Vip 6 ha risposto in maniera criptica ad una fan che le chiedeva spiegazioni al riguardo. “Ciao, grazie mille per l’informazione, ma le situazioni delicate si affrontano diversamente”, le parole della Selassiè. A ciò si aggiunge che l’Investigator social Alessandro Rosica ha confermato il flirt tra i due: “Non me ne voglia Jessica che adoro… Ho dovuto dire la verità, anche perché ho avuto le prove evidenti e nessuno può smentirle. Ho avuto queste prove da amici di Jessica e Barù. A quanto pare tutti ci sbagliavamo: i Jerù sono esistiti. Ad oggi non c’è più niente”.