Durante i mesi di permanenza nella scuola di Amici, Angelina Mango ha stretto un forte legame con Wax, tanto che in molti hanno ipotizzato che tra i due ci fosse una relazione. Maria De Filippi ha specificato in più di un’occasione che tra i due ex allievi del talent c’era solo un’amicizia, ma nonostante ciò tantissimi fan ritengono che tra i due cantanti ci sia del tenero.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango

In realtà, Angelina Mango avrebbe un fidanzato: lui si chiama Antonio ed è un chitarrista di 24 anni. “Pare che il compagno della ragazza sia Antonio Cirigliano. Lui è un musicista, un chitarrista ed ha 24 anni. Sembra che i due si conoscano da diversi anni, quello che è certo è che hanno lavorato insieme”, si legge su GossibBlog. “Antonio ha scritto anche delle canzoni della sua presunta fidanzata. Durante la trasmissione di Canale 5 la ragazza ha spiegato che il suo compagno le ha dato molto coraggio anche nei momenti più complicati. Antonio e la cantante sono stati visti, non solo sui social, ma anche sul palco durante eventi e concerti”.

Le parole di Angelina Mango su Wax

Quel che appare certo è che Angelina Mango e Wax, almeno per il momento, non sono una coppia. La cantante, nel corso di un’intervista a TvBlog, ha parlato della sua amicizia con il rapper: “Durante questa esperienza ho creato dei rapporti molto belli con diverse persone. Ed è chiaro e normale che all’interno di una realtà come Amici si creano rapporti fortissimi. Perché un mese nel programma è come anni fuori. E poi si vivono emozioni intense e quando le condividi con qualcuno, questo ti lega. Il rapporto con Wax è forte, che adesso è irrinunciabile, abbiamo condiviso troppe cose. Io e lui ci siamo sempre sostenuti senza competizione. Tra noi c’è solo stimolo e scambio. Questa amicizia per me è stata fondamentale. Per quanto mi riguarda lui è un’anima purissima”.