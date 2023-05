Una notizia orribile ha scosso il mondo dei social. Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip ha creato una fanpage dedicata alla storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è tolta la vita dopo essere stata vittima di bullismo.

“Allora ragazzi ho una brutta notizia. Quella ragazza che si chiama Lindsay si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche. E’ stata lei à creare Oriele France”, hanno fatto sapere alcuni utenti su Twitter. “Adesso è morta. Ha amato molto gli Oriele e ho voluto condividerlo con voi. Le parole sono superflue. Lindsay amava Dany e Ori, trovava rifugio qui per allontanare il buio, almeno per un po’. Le motivazioni sono diverse dalle sue, ma anche per me gli Oriele sono e sono stati spensieratezza, tranquillità, casa. Cerchiamo di diffondere sempre il bene”.

Il commento di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha pubblicato una foto della sua fan e ha scritto: “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please”. Anche Oriana Marzoli ha commentato la tragica notizia: “Ragazzi, io sono veramente sconvolta. Scusate ero fuori dal parrucchiere e ho visto soltanto adesso. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri. Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo e diciamo, il modo che usiamo. Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti. Dobbiamo tutti stare più attenti e davvero non ho parole per quello che è successo. Mi dispiace da morire. E non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto”.