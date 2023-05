Una frase di troppo ha scatenato un battibecco social tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. Oggetto della discordia un’intervista in cui la showgirl sostiene di non essersi messa con Paolo Bonolis per ottenere visibilità, bensì per amore vero, a differenza di quanto sostengono le malelingue. “Beh, certo. L’apice del successo lo ha raggiunto con me”, ha replicato l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Battibecco social tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli

Ieri mattina, Laura Freddi ha condiviso su Instagram lo stralcio di un’intervista in cui dichiara: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l'apice del suo successo”. Nel giro di pochissimo è arrivata la replica piuttosto piccata di Sonia Bruganelli, che si è vantata di aver sposato Paolo Bonolis nel pieno del suo successo: “Beh, certo. L’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”. Ma la contro-replica della Freddi è arrivata di lì a poco: “Basta, non se ne può più. Ma chi l’ha mai raggiunto il successo, magari!”.

In passato, proprio in merito alla storia con Bonolis, Laura aveva dichiarato: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis, ma le cose sono andate in modo diverso e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”.