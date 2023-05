Prosegue anche fuori dalla casetta di Amici l’amicizia speciale tra Angelina Mango e Wax. I due cantanti hanno sempre raccontato di essere uniti da un legame “non romantico”, a differenza di quanto ipotizzano una buona parte dei loro fan. Dopo le prime dichiarazioni rilasciate dalla cantante, anche Wax ha parlato del loro rapporto.

Le parole di Wax su Angelina Mango

L’amicizia tra i due ex allievi di Amici procede a gonfie vele anche dopo la fine del programma. Nelle ultime ore, i due finalisti si sono mostrati insieme sui social mentre ballavano insieme sulle note di Ci sentiamo domani, il nuovo singolo della cantante. Ma a diventare ancora più virale è un video in cui Wax parla proprio di Angelina: “Il nostro è un legame puro e sincero. Io le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto nella stessa casa, con milioni di persone che ci guardavano. Eravamo insieme 24 ore su 24. L'ho vista triste, felice, malinconica, con i suoi problemi. E lo stesso anche io. Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare e lei è stata in grado di creare questo in me, cioè la scoperta di un cuore che prima non avevo accarezzato troppo”.

La reazione dei social alle parole di Wax

Tantissimi sono stati i commenti dei fan al video social di Wax. C’è chi continua a sostenere che tra i due non ci sia solo una semplice amicizia: “Stava cercando di spiegare l’amore in altre parole”, ha scritto un utente. “Guardate il modo in cui parla di lei. Per me è innamorato, si vede”, si legge in un altro commento. E ancora: “Ha palesemente detto di essere innamorato senza dirlo esplicitamente. Una vera e propria dichiarazione”.