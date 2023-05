Nessuna crisi nella relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio per mettere a tacere i rumors che circolano sul loro conto. The Pipol Gossip ha condiviso un post nel quale svela che i due starebbero attraversando uno dei momenti più bui del loro amore. Ma entrambi gli ex vipponi hanno smentito.

Non si mostrano insieme sui social da alcuni giorni, ma stando a quanto detto da Oriana Marzoli in alcune Instagram story, la relazione con Daniele Dal Moro procederebbe a gonfie vele. “Sto leggendo certe cavolate, non capisco perché. E' tutto ok, torno in Italia, torno adesso, tranquilli e sereni che le cose che si dicono non sono vere. La mia vita è uguale a prima, è tutto ok”. Sebbene la modella di origini venezuelane non faccia nomi, il riferimento appare piuttosto evidente. Anche l’ex tronista ha rotto il silenzio, dichiarando: “Comunque me la state tirando”.

Tra gli Oriele, dunque, tutto procederebbe senza problemi, ma Oriana sta attraversando un periodo complicato. Nel secondo capitolo di Mtmad, piattaforma per la quale crea contenuti personali, la “reina” ha spiegato ai fan di essere molto impegnata e di non riuscire a trovare una casa a Milano: “Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo”.