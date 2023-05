Lancio di frecciatine social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip sarà ospite de L’Isola dei Famosi, e nell’attesa del suo sbarco in Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, ha registrato una diretta su Instagram.

La frecciatina di Nikita alle OMG

Come riportano i colleghi di Isa e Chia, durante la live l’influencer triestina ha risposto ad alcune domande dei followers, tra cui una riguardante la sua linea di giacche di jeans del marchio Hunika di cui è proprietaria. Si tratta di giacche realizzate a mano e curate nei minimi dettagli, come ha precisato la stessa Nikita: “Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini. No scherzo, scherzo…”.

La replica di Micol Incorvaia

E’ sin troppo facile ipotizzare che la frecciatina della Pelizon sia indirizzata alla collezione realizzata da Mia Bag in collaborazione con Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. La capsule, che prende il nome dalle tre iniziali delle tre ex vippone, OMG, include proprio delle giacche. Per questo, alla fidanzata di Edoardo Tavassi non è sfuggito il paragone dell’ex coinquilina e, attraverso una Instagram story, ha condiviso l’estratto della diretta di Nikita. Dopo aver riportato le parole della triestina, Micol ha pubblicato uno screenshot nel quale si vede una chat privata tra le due e la reazione con l’emoji dagli occhi a cuore con la quale la Pelizon aveva risposto ad una story in cui la Incorvaia mostrava la sua giacca. A corredo dello screenshot, la sorella di Clizia ha scritto: “Va beh dai, stava scherzando…”