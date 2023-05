La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi continua ad appassionare tantissimi utenti sui social. Su Twitter, in particolare, è presente un vero e proprio esercito di seguaci, che ogni giorno condividono clip amarcord dell’avventura degli Incorvassi durante i mesi di "reclusione" nella Casa del Grande Fratello Vip, o i nuovi contenuti postati dai due ex gieffini.

In una recente intervista al settimanale Mio, Micol Incorvaia ha parlato proprio della relazione con Edoardo Tavassi: “Non si tratta di un amore qualsiasi, ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa. Penso che ci sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune, con la stessa ironia, con la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia e della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi, ci piacciamo anche molto. Siamo semplicemente noi stessi”.

Nonostante siano spesso distanti (lei vive a Milano e lui a Roma), cercano di vedersi il più possibile, anche se, al riguardo, Micol è stata piuttosto chiara: “Adesso a separarci è la distanza Milano-Roma, che però cerchiamo di accorciare ogni volta che è possibile. Questo fino a quanto, finalmente, uno dei due – che sarò io, perché Edo non si schioderà mai da Roma – non deciderà di trasferirsi ufficialmente”.

Micol e Edoardo come Sandra e Raimondo

Nelle ultime ore, è andato in scena l’ennesimo siparietto “epico” degli Incorvassi. Mentre sono a letto prima di addormentarsi, Edoardo, che legge un fumetto, stuzzica la fidanzata che invece è un’appassionata di manga. “La smetti di leggere queste ca**te?!”, “Pensa ai tuoi!”, replica Micol, che poi aggiunge: “Non sai manco fare le stories, guarda quanto sei scemo…”. Insomma, gli Incorvassi rappresentano a tutti gli effetti una versione “moderna” degli indimenticabili Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.