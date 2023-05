Dopo la clamorosa rottura lampo tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, a distanza di solo otto giorni dalla puntata di Uomini e Donne in cui è andata in onda la scelta, è arrivata la replica dell’ex corteggiatrice alle parole dell’ex tronista.

Lo sfogo di Alessandra Fumagalli

Alessandra Fumagalli è apparsa visibilmente sconvolta: “Io non volevo neanche fare questo video ma dalle cose che sto continuando a leggere credo sia arrivato il momento di farlo, perché sta diventando tutto troppo ridicolo e perché sto passando per la ragazza che non sono. Ho visto segnalazioni insensate e ho visto la corda che lui sta dando”

L’ex corteggiatrice ha spiegato di non aver avuto alcuna possibilità di portare avanti la sua storia e di aver passato insieme a Luca solo otto ore: “La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore. Mi sono sentita sbagliata e non adatta al contesto. Sono sempre stata criticata per gli occhiali che indossavo, gli abiti che indossavo, i capelli. Non poteva scegliere le altre? Io non voglio diventare come vuoi tu”.

Poi, l’affondo finale a Luca Daffrè: “Detto ciò, non credo che le cose accadano per caso. Per quanto io possa rimanerci male, perché non posso dire di no, ma ci sono rimasta male, io in fin dei conti potevo sapere che finiva così. Nel momento in cui tu già mi confronti con le altre ragazze e non sono quella e quella di lì, capisco che tu hai fatto quella scelta perché ti faceva bene farlo, anche se lui ha detto che non ci guadagnava niente, mi sa che ci ha guadagnato tantissimo con tutti i giochini, apri profilo e chiudi profilo”.