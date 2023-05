Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina, che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli, data come la super favorita dai bookmakers, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv.

Nikita Pelizon e la sua esperienza al Gf Vip

“Superare tutte le nomination era significativo, anche perché credo di aver fatto il record per numero di nomination ricevute. Detto questo, io continuavo a visualizzare ciò che desideravo, il mio risultato ideale e, dopo una meditazione fatta negli ultimi giorni nella Casa, dentro di me ho sentito che avrei vinto, che potevo stare tranquilla. L’esperienza al Gf Vip mi ha regalato delle persone che ho portato anche fuori della Casa, e che ora sono speciali nella mia vita. Prima di partecipare al programma non avevo grandi amicizie nel mondo dello spettacolo, possi dire che quelle nate al Gf Vip sono praticamente le prime nell’ambiente lavorativo. Cosa mi ha tolto? Tanti rami secchi che avevo nella mia vita”.

Una volta terminato il reality, Nikita ha avuto modo di vedere alcune clip: “Premetto che tendo a cancellare le cose negative. Ho visto tante clip una volta uscita, però non ricordo neanche più chi mi diceva cosa. Già nella Casa avevo alcune sensazioni, ma non sono mai andata a chiedere a qualcuno ‘stai parlando male di me?’ per paura di sembrare egocentrica. La cosa che mi ha lasciato un po’ perplessa sono stati i comportamenti di chi magari in Casa cercava un riavvicinamento e poi, quando ho vinto, quasi neanche mi ha stretto la mano, o viceversa di chi, una volta fuori, ha parlato male di me e poi, quando ho vinto, mi ha detto di aver sempre creduto in me e che era sicuro della mia vittoria. Ma va bene così”.

"Luca Onestini? Non ho stima di lui"

Ovviamente, non poteva mancare un passaggio su Luca Onestini: “Non ho molta stima di lui. Credo che pensi più alla sua immagine che al resto. Quello che mi hanno mostrato fuori dalla Casa mi ha lasciato piuttosto sbigottita. Ma, anche in questo caso, va bene così”.