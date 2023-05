Antonino Spinalbese protagonista di un ampio servizio sulle pagine del settimanale Chi. I fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini lo hanno paparazzato durante una passeggiata con la piccola Luna Marì e l’amico Andrea Maestrelli, conosciuto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip .

Nel raccontare l’ultimo anno dell’ex hairstylist, il settimanale non poteva non fare riferimento al flirt (o pseudo tale) con Ginevra Lamborghini. La loro storia è terminata ancora prima di iniziare, ma nessuno dei due ha mai chiarito i motivi dell’allontanamento.

Lo scorso marzo, la sorella di Elettra, intervistata a Casa Chi, raccontava che con l’ex di Belen Rodriguez le cose non erano andate come immaginato dopo l’avventura al Gf Vip: “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”, le parole della cantante. A svelare alcuni dettagli sulla breve liaison tra Antonino e Ginevra è stato il settimanale Chi, secondo cui la relazione è sfumata perché Spinalbese era convinto che si trattasse esclusivamente di una “storia mediatica”. Sarebbe stato l’imprenditore ligure ad intuirlo praticamente subito, e così, dopo le voci del loro allontanamento, sono spuntate quelle che lo vedono vicino a Carolina Stramare. Già a marzo erano state pubblicate alcune foto che lo ritraevano in compagnia della ex Miss Italia. Successivamente, i fan hanno notato diversi scambi di like sui social network, e diversi indizi con fotografie scattate dai due nello stesso momento. Se è vero che tanti indizi fanno una prova, dunque, è probabile che Spinalbese abbia ritrovato l’amore. Anche se, per il momento, nessuno dei due diretti interessati ha confermato né smentito il flirt.