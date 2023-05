Nikita Pelizon sbarcherà sull’Isola dei Famosi. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip raggiungerà l’Honduras in qualità di ospite del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, che svela che l’influencer triestina approderà nel reality.

Nikita Pelizon farà una sorpresa alla sua amica, nonché ex partner a Pechino Express, Helena Prestes. “Molti telespettatori – scrive Rosica -, tra cui anche i fan della Pelizon, non stanno apprezzando i modi di fare della modella brasiliana. Neppure i suoi compagni d’avventura riescono a digerire certi suoi comportamenti. Probabilmente, Nikita dovrà dare sostegno alla Prestes, e forse darle qualche dritta per proseguire al meglio questa esperienza televisiva”.

Dunque, a distanza di poco più di un mese dalla conclusione del Gf Vip, Nikita Pelizon tornerà nuovamente in televisione.