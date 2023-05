Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai andato in archivio, continua ad appassionare tantissimi fan la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nonostante i numerosissimi alti e bassi vissuti durante i mesi di “reclusione” tra le mura della Casa di Cinecittà, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano sembrano aver trovato un perfetto equilibrio di coppia, e a dimostrazione di ciò sono i tantissimi contenuti social che ogni giorno “producono” i Donnalisi.

Per Antonella questo è un momento magico, sotto tutti i punti di vista. Non solo la relazione con Edoardo, ma anche il lancio della sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, ispirata proprio alla sua passione per l’arte degli scacchi, e che è già andata soldout sugli store online. Un vero e proprio successo che evidenzia come l’ex vippona sia seguita e supportata da un vero e proprio esercito di fan, che continuano a starle accanto nonostante il Gf Vip sia ormai concluso da un pezzo.

La Fiordelisi, nelle ultime ore, era in tema di amarcord. L’ex gieffina, infatti, ha condiviso su Twitter un video in cui Edoardo Donnamaria parla della loro relazione nella Casa: “Se io penso a un futuro adesso, prima da ragazzino non c’è l’avevo”, le parole dell’ex volto di Forum mentre chiacchiera con Luca Onestini, Charlie Gnocchi e George Ciupilan alla presenza di Antonella. “Perché non pensavo al futuro insieme ad una donna. Visto che c’ho trent’anni, e se sto con una persona… Visto che sono single da quattro anni perché non ho trovato una che mi dà determinate cose che lei (Antonella, ndr) mi dà, ad un certo punto dico: io voglio accanto una donna che ha determinate caratteristiche…”. La Fiordelisi ha condiviso il video con la didascalia: “Io questa volta spero che non finirà mai”.