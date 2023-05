Il giorno della tanto attesa reunion degli Incorvassi è finalmente arrivato. Nella giornata di ieri, infatti, Micol Incorvaia ha raggiunto Edoardo Tavassi a Roma, come del resto era stato annunciato proprio da quest’ultimo in alcune Instagram stories.

La sorella di Clizia, durante il viaggio in treno da Milano per raggiungere la Capitale, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers. “La cosa che disprezzi più nelle persone e quale, invece, quella che ami”, le chiede una seguace. “Detesto la maleducazione, poiché è da questa che ha origine tutto ciò che disprezzo. Invece, adoro tanto la gente risolta, la gente che si ama e che dunque è capace di amare, stimare e accettare gli altri”, la risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Poi, una fan le chiede se le è dispiaciuto non essere stata capita da così tante persone fuori dalla Casa: “Sono stata dentro la Casa per cinque mesi, posso essere stata fraintesa o non capita al massimo qualche volta, ma in cinque mesi si ha tutto il tempo per ricredersi, far luce su alcuni aspetti e farsi un po’ un’idea della persona. Per cui la mia risposta è ‘No’, chi non mi ha capita dentro non mi capirà mai fuori. Si tratta di incompatibilità caratteriale, probabilmente allo stesso modo io non capirei loro, quindi who cares…”.

Micol Incorvaia: "Cosa faccio nelle giornate no"

Poi, Micol risponde a chi le chiede cosa fa per tirarsi su di morale nelle giornate no: “Musica a palla, mi trucco, apro l’armadio e comincio a provarmi i vestiti ballando/sfilando davanti allo specchio. Come una povera pazza? Assolutamente sì, ma giuro che funziona. La forza non va ricercata da nessuna parte che dentro noi stessi. Sta già lì, tocca solo sopraffare i pensieri che rendono ‘No’ quella giornata. Adesso, non dico che tu debba fare lo stesso, ma distrarsi facendo ciò che ci diverte/appassiona anche se apparentemente pensiamo di non esserne in grado (quindi sforzandosi un pochino), aiuta a far riaffiorare i pensieri positivi nascosti sotto la negatività. E poi, ovvio, un’uscita con gli amici del cuore è sempre una splendida terapia”.

Infine, non poteva mancare la domanda sul ricongiungimento con Edoardo Tavassi. Micol Incorvaia inquadra il fidanzato e dice: “Finalmente sono con Dodino, e comincia il mio soggiorno romano. Vi giuro che non scompaio”.