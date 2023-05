Il giorno che i quasi due milioni di followers di Antonella Fiordelisi attendevano con trepidazione è finalmente arrivato. Ieri, lunedì 15 maggio, è uscita la prima capsule collection di gioielli realizzati dall’influencer campana. “Si tratta di un piccolo sogno che si avvera, saranno in argento, ma avranno prezzi accessibili a tutti. Ah dimenticavo, ho pensato anche a voi maschietti! Sono sicura che vi piacerà tanto, saranno molto fini ed eleganti”, le parole dell’ex vippona.

Il “bracciale regina” è andato già soldout, ma Antonella ha voluto rassicurare i fan: “Adesso è di nuovo disponibile”, ha scritto sul suo account Twitter. Insomma, a meno di 24 ore dall’uscita sugli store online, The Queen Scaccomatto è già un successo.

Per l’ex schermitrice si tratta di un momento magico. Terminata l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, la Fiordelisi si sta godendo appieno la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, con il quale, dopo i continui tira e molla e alti e bassi vissuti proprio tra le mura del loft di Cinecittà, sembra aver raggiunto un’intesa perfetta.

The Queen Scaccomatto è la nuova capsule collection di gioielli per donna e uomo di Antonella Fiordelisi. Si tratta di gioielli in argento che celebrano la passione dell’ex schermitrice (e anche del fidanzato) per l’arte degli scacchi. E' una collezione di collane e bracciali, tutti ispirati alle icone del gioco degli scacchi. Da ieri, dunque, i Donnalisi hanno potuto acquistare gli esclusivi manufatti realizzati dall’influencer campana in collaborazione un noto brand.