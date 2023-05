E’ finito l’idillio tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? Stando ai rumor che circolano sul web sembrerebbe proprio di sì. Il motivo scatenante sarebbe stata l’intervista che la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato a Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

La parole di Nikita sul rapporto con Matteo

“Se mi sono fidanzata con Matteo? Io e Matteo abbiamo un bel rapporto. Personalmente, al momento, non mi sento innamorata. Sono stata innamorata di lui quando convivevamo, poi ogni volta ci rimettevamo insieme, ci riavvicinavamo. Gli voglio un bene speciale, abbiamo una complicità incredibile. Al contempo, io sono uscita dopo sette mesi in una Casa e mi sento che voglio respirare e godermi la mia libertà in questo momento. Pensare ai miei progetti, avere il mio focus, stare con chi voglio bene, per me questo è fondamentale. Tra queste persone c’è anche lui. Però non mi sento di mettermi in una relazione, al momento attuale. E’ solo un amico. Noi siamo molto vicini, però io sono stata chiara fin dall’inizio. Non mi aspettavo di uscire dalla Casa e scoprire che i palloncini me li aveva fatti lui. Mi aspettavo tutt’altra uscita. Se è ancora preso da me? Credo che dentro la Casa in lui si sia risvegliato un qualcosa del passato, si è ricordato della nostra convivenza. Io però, adesso, non sarei vera se dicessi ‘Sì, lo amo, voglio tornare con lui’. Non mi sento di dire parole di questo tipo. Nel futuro? Forse sono una veggente? Vedremo. Merito un amore che mi travolga come un uragano”.

Nelle passate settimane, Matteo Diamante aveva fatto recapitare al settimanale DiPiù una lettera indirizzata proprio a Nikita Pelizon: “Ciao Nikita, sto guardando le nostre foto di queste ultime settimane, i nostri video, i ricordi. Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni, sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta, senza pensare troppo a che cosa potrebbe accadere tra noi. Amicizia? Amore? Lasciamo fare al tempo…”.

Nikita e Matteo, è finita "l'amicizia speciale"?

Insomma, ciò che emerge in maniere evidente è che i sentimenti di Matteo verso Nikita non sono ricambiati dall’ex vippona. A sostenere questa tesi è anche da Alessandro Rosica: “Un sentimento non corrisposto. Nikita ha ufficialmente preso le distanze – scrive su Instagram l’Investigatore social -. Ad oggi sembra finita l’amicizia speciale tra Matteo e Nikita. Ad oggi, la Pelizon ha capito di non volersi fidanzare. Vuole rimanere libera, mentre Matteo è innamorato perso e sta male”.