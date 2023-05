Corinne Clery vittima di un malore durante la diretta de L’Isola dei Famosi di ieri, lunedì 15 maggio. La naufraga, che ha una fobia per i serpenti, avrebbe dovuto partecipare ad una prova che prevedeva infilasse la mano all’interno di una scatola senza conoscerne il contenuto. Convinta che all’interno della scatola avrebbe trovato un rettile, ha accusato un malore ed è svenuta, costringendo la produzione ad intervenire.

Il primo ad accorgersi del malore di Corinne è stato Alvin, che ha fermato il gioco per abbracciarla. “Sta tremando”, ha spiegato l’invitato mentre Ilary Blasi dallo studio cercava di capire cosa stesse succedendo. La conduttrice ha quindi tentato di rassicurarla affinché continuasse la prova: “Corinne, so che hai la fobia dei serpenti, e posso garantirti che all’interno della scatola non c’è alcun serpente”. Ma la naufraga era ormai in preda al terrore. “Corinne, non partecipare al gioco. Stai tranquilla”, le parole di Enrico Papi. In quel momento, un uomo della produzione è entrato sul set per sincerarsi delle condizioni di salute della Clery, per poi condurla lontano dalle telecamere.

Poco dopo, Alvin ha rassicurato i telespettatori: “Corinne sta bene”. Pochi minuti dopo, Corinne ha ripreso il suo posto in Palapa e, finalmente serena, è riuscita a partecipare alla prova leader.