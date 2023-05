Ieri, domenica 14 maggio, Isobel Kinnear è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’ex allieva di Amici 22 ha parlato della sua famiglia e della sua amata nonna, ma a domanda diretta su Cricca ha preferito svicolare.

“Sono dall’altro lato del mondo, ma qua ad Amici ho trovato una seconda famiglia. Cricca mi manca tantissimo è una persona speciale, ma mi mancano tutti: non vedo l’ora di rivederli dopo questa esperienza”, le parole della ballerina australiana.

Giusto ventiquattro ore prima, Cricca, sempre a Verissimo, ha confermato la rottura, argomento che Isobel non ha voluto affrontare. “Isobel è davvero fantastica” – le parole del cantante –. Io mi sono innamorato di questa ragazza, prima di lei avevo una storia con un’altra. Ma quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in quella casetta mi ha colpito in modo assurdo. Le cose là non funzionavano, ci abbiamo provato ma forse non era la situazione giusta. E quindi è stato un fidanzamento non andato a buon fine. Ma io la amo sempre. Anche lei mi vuole molto bene. Chissà se un domani ci possiamo rivedere e riprovarci. Lei è una grande e poi è bella come il sole”.

A questo punto, i fan di quella che al momento è un’ex coppia, si chiedono come evolverà (e se evolverà) il rapporto tra Cricca e Isobel Kinnear al di fuori della scuola di Amici. Lui sembrerebbe essere ancora interessato. E lei?