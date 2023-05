Nikita Pelizon è intervenuta ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche di quanto accaduto con Luca Onestini durante i mesi di reclusione nella Casa di Cinecittà.

"Onestini? Vi dico una cosa che nessuno sa..."

“Parla, la gente purtroppo parla… ti do una news che nessuno sa. Gli ho scritto un messaggio su Instagram, nel quale gli chiedevo se ci potevamo vedere in totale libertà. Ma niente, questo messaggio non ha mai ricevuto risposta. Non so se è mai stato visualizzato. La cosa strana è che dopo neanche due giorni è uscito un articolo ‘Nikita contatta Luca’. Non ho capito gli gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego. Più buono per la diffida? E’ una voce che corre nei corridoi. Io dico semplicemente che è stata sicuramente un’edizione molto intensa, molto pesante, anche anziché all’unione ha portato un messaggio sulla divisione, e questa cosa mi dispiace. C’è stata una festa finita l’edizione di questo Grande Fratello, e io personalmente non ero stata invitata. Né io, né Antonella Fiordelisi, né Matteo Diamante. Io ho festeggiato con i miei amici intimi. La divisione è iniziata proprio la sera stessa della finale. Una festa organizzata dalle famiglie dei concorrenti”.