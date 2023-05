Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L'avventura nella Casa del Gf Vip

L’influencer triestina ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e delle ragioni per le quali si è sempre mostrata in maniera pacata. “Quando vivo penso che voglia essere un esempio per me stessa, e poi penso anche che ho una responsabilità verso i miei nipoti principalmente. E quindi voglio cercare il più possibile la versione migliore di me. Analizzo, vedo dove sbaglio e cerco di migliorarmi. Credo anche nel confronto: io se inizio a urlare perdo il controllo, inizio a buttare fuori tutto, non si capisce più niente. Se invece inizio a spiegarti punto per punto e a dirti le cose che non mi sono piaciute, si può arrivare a una possibile soluzione. Le parole feriscono tantissimo. Anche se poi chiedi scusa, comunque la persona si ricorderà di quelle cose. Io credo che quanto tu parli e vai lì per costruire e non per demolire, alla fine magari esce qualcosa di buono".

ll rapporto con Oriana Marzoli

Nikita ha poi raccontato perché, secondo lei, Oriana Marzoli non ha vinto il Gf Vip: “Oriana non ha vinto perché sicuramente fin dall’inizio il pubblico, da quello che ho capito, ha empatizzato con me. Almeno così mi raccontano, mi dicono. E questo ha fatto tantissimo. Il rispondere in una determinata maniere, l’essere più pacifica, cercare di perdonare. Questo è stato apprezzato tantissimo. Oriana sicuramente è molto fuoco, e magati alcuni atteggiamenti non sono piaciuti. Pero è molto seguita anche lei, assolutamente. Non siamo il sole e la notte, siamo proprio gli opposti. Sì, ci siamo viste alla festa di Signorini. Oriana la vedo che è una ragazza che è un meme vivente, da questo punto di vista mi piace un sacco. Da un altro punto di vista sento che non è minimamente affine alla mia persona, ma lo sappiamo entrambe. Da parte mia massimo rispetto, la saluto quando la vedo e va bene così. No, lei non mi saluta, io la saluto, ci mancherebbe. Perché non mi saluta? Credo che lei pensi che sia una questione di coerenza, ‘io ho sempre detto che lei è falsa e quando non la saluto nella vita reale’. Addirittura non giocava a biliardo con me, perché non la vedeva una cosa coerente. A me piaceva mantenere un clima disteso, per me significa salutare le persone e quindi le saluto”.

Nikita Pelizon ha poi detto la sua sulla storia d’amore tra la modella venezuelana e Daniele Dal Moro: “Non li frequento, quindi dal vivo non li vedo e non li sto vivendo fuori dalla Casa. Però da quello che ti posso dire sono da copertina. Li vedo sorridenti, quindi spero che vada tutto bene. Sono felici? Sono felice per loro”.