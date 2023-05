Sembra essere nata una nuova e impronosticabile amicizia. Stiamo parlando di quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Belen Rodriguez, ex fiamma di Antonino Spinalbese, ex inquilino dei Donnalisi nella Casa di Cinecittà.

Già lo scorso aprile, la foto dell’influencer campana in compagnia della showgirl argentina era diventata virale sui social. “Guapita”, aveva scritto l’ex vippona a corredo dello scatto con la compagna di Stefano De Martino. Su Twitter, in molti ricordarono varie circostanze che hanno spesso accostato le due: dall’amicizia di Antonella con Antonino, al flirt che la Fiordelisi avrebbe avuto sia con Ignazio Moser che con De Martino. Ma se quest’ultimo sarebbe soltanto frutto di un pettegolezzo mai confermato, quello con il compagno di Cecilia Rodriguez è stato tirato in ballo anche nella Casa: “Abbiamo avuto un flirt”, aveva rivelato l’ex schermitrice.

A scatenare ulteriormente la curiosità circa l’amicizia nata tra i Donnalisi e Belen Rodriguez, è stato una foto condivisa da Edoardo Donnamaria su Instagram con la seguente didascalia e tanto di tag: “Le fa brutte le foto Belen Rodriguez…”. Ovviamente, il post è stato invaso dai commenti, tra cui quello di Antonella Fiordelisi: "Muoviti a venire... che 12 ore separati non possiamo stare.. L'hai detto tu. P. s.: Bono"

La foto di Edoardo Donnamaria scatena la curiosità

Saremmo curiosi di sapere cosa ne pensa al riguardo Antonino Spinalbese, da un lato amico di Antonella Fiordelisi, e dall’altro acerrimo rivale di Donnamaria, con quest’ultimo che era estremamente geloso dell’ex hairstylist e che andava letteralmente fuori di testa quando, durante i mesi di “reclusione” nella Casa del Gf Vip, vedeva la fidanzata orbitare intorno al papà della piccola Luna Marì.