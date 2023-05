Ha fatto rumore l’assenza di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria alla festa per il 59esimo compleanno di Alfonso Signorini. L’influencer campana e lo speaker radiofonico, due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, erano tra i pochi ex membri del cast del reality a non essere presenti al party del conduttore, circostanza che ha scatenato la polemica sui social.

“Purtroppo non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremmo incontrati io e Edoardo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto”. Queste le parole di Antonella, che sui social ci ha tenuto a ringraziare Signorini e augurarli buon compleanno.

Secondo Amedeo Venza, però, il motivo dell’assenza dei Donnalisi non sarebbe legato ad impegni lavorativi, bensì al fatto che l’ex volto di Forum non avrebbe ricevuto l’invito alla festa e, per solidarietà. La fidanzata avrebbe deciso di non parteciparvi: “I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Edoardo Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito, e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare!”.

Tra gli assenti anche Cristina Quaranta e George Ciupilan, che sarebbero impegnati nelle registrazioni di un programma che andrà in onda sulle reti Mediaset il prossimo autunno. Altri forfait sono stati quelli di Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Luciano Punzo, Wilma Goich, Edoardo Tavassi, Giovanni Ciacci e Pamela Prati.