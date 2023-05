Come stanno le cose tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? L’ex naufrago de L’isola dei Famosi avrebbe tutta l’intenzione di riconquistare l’influencer triestina. I due si sono ritrovato nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando Diamante ha fatto il suo ingresso in qualità di ospite. Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, il pierre ha palesato in più di un’occasione di provare ancora dei sentimenti per la sua ex. Sentimenti che all’epoca, però, non erano ricambiati. Ma le cose potrebbero essere cambiate.

La lettera di Matteo a Nikita

Due settimane fa, Matteo Diamante ha fatto recapitare al settimanale DiPiù una lunga lettera indirizzata proprio a Nikita Pelizon: “Ciao Nikita, sto guardando le nostre foto di queste ultime settimane, i nostri video, i ricordi. Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni, sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta, senza pensare troppo a che cosa potrebbe accadere tra noi. Amicizia? Amore? Lasciamo fare al tempo…”.

Le voci su un possibile ritorno di fiamma

Da quando è terminato il Gf Vip, i due sono spesso insieme, e si mostrano sui social complici e in perfetta sintonia. Il noto volto del gossip, Alessandro Rosica, ha svelato che Nikita e Matteo sono molto vicini: “Matteo e Nikita si stanno avvicinando sempre di più. Ad oggi non c’è una relazione, ma è rinata una grandissima amicizia. I due ultimamente sono spesso intimi! A quanto pare c’è un’amicizia speciale, vedremo come proseguirà. Fonte verissima”.

A questo si aggiunge che, nelle ultime ore, The Pipol ha lanciato una nuova indiscrezione: Nikita Pelizon e Matteo Diamante avrebbero “trascorso lunghe nottate insieme”, e che la loro storia sarebbe caratterizzata da “un vero e proprio tira e molla fatto di fuoco e fiamme”. Come andrà a finire? Tanti indizi faranno una prova? Non ci resta che attendere per scoprirlo.