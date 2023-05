Ieri sera, Alfonso Signorini ha festeggiato il suo 59esimo compleanno. Al mega-party organizzato dal conduttore del Grande Fratello Vip, erano presenti tantissimi ex vipponi, sia di quest’ultima edizione che di quelle precedenti.

La curiosità degli aficionados del reality show di Canale 5 era tutta sul comportamento di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, era uno degli “osservati speciali” per via dei suoi trascorsi nella Casa con alcune vippone. I rapporti con Oriana Marzoli si erano chiusi nel peggiore dei modi, con la modella venezuelana che non ha mai smesso di accusare Antonino per i suoi comportamenti. Ma, stando a quanto emerge da alcuni video sui social, pare che i due abbiamo parlato e scherzato senza problemi. Spinalbese si è intrattenuto anche con Giaele De Donà, con la quale aveva costruito un bel legame nella Casa, anche se in seguito c’è stato un raffreddamento nel rapporto.

Cos'è successo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

E Ginevra Lamborghini? Stando ad alcune testimonianze dei presenti, Antonino non se la sarebbe minimamente “filata di striscio”. Con l’ereditiera sembrava potesse nascere una storia d’amore: infatti, una volta lasciato il reality, Spinalbese aveva baciato Ginevra durante una puntata del Gf Vip. Tuttavia, lontano dalle telecamere, la liaison non ha avuto un seguito. L’ex di Belen è stato paparazzato in compagnia di Carolina Stramare, e la sorella di Elettra aveva reagito con un post particolarmente eloquente. Tra i due ex vipponi non si sarebbe salvata neanche l’amicizia, e sembrerebbe che non si siano rivolti neanche un semplice saluto.