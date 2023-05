Torna la tensione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi? Sembrerebbe proprio di sì. Tra l’opinionista del Grande Fratello Vip e l’influencer italo-iraniana, dopo la diffidenza iniziale, era nato un rapporto di stima e affetto, tanto da spingere la moglie di Paolo Bonolis a fare un costosissimo regalo alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli in occasione della fine del reality di Canale 5, e a caldeggiare la sua candidatura in veste di nuova opinionista. Ma, negli ultimi giorni, si era fatta sempre più insistente la voce di un presunto scontro lavorativo tra le due.

Sui social, tantissimi fan di Giulia hanno iniziato a puntare il dito contro la decisione di schierare come capitana della squadra degli “influencer” a Ciao Darwin, le cui puntate sono in registrazione queste settimane, non la “bastarda col tablet”, bensì Soleil Sorge (pupilla della Bruganelli). Sonia è stata accusata di poca serietà poiché aveva “promesso” la presenza della Salemi, e invece le speranze dei suoi fan sono state disattese. A far circolare la voce erano state alcune “talpe” presenti tra il pubblico durante le riprese della nuova stagione di Ciao Darwin.

A confermare che non ci sarà Giulia, ma anche a spiegare quello che è successo, è stata la stessa Bruganelli rispondendo ad uno dei tanti commenti sotto le sue foto. “Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”. Queste le parole scritte da un’utente. E la moglie di Bonolis ha prontamente replicato: “E’ accaduto l’esatto contrario”, spiegando quindi come in realtà sia stata Giulia a non tener fede alla parola data.