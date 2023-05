Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori. Questa notte, infatti, è nata la piccola Céline Blue, e a dare l’annuncio su Instagram sono stati proprio la mamma e il papà: "Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue"

Alcuni giorni fa, Sophie non aveva nascosto ai follower la sua preoccupazione per l’imminente parto, e aveva anche rivelato di come la sua ginecologa le avesse ordinato assoluto riposo, poiché la piccola era pronta a nascere.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e la loro storia continua ad appassionare tantissimi fan in tutta Italia. I Basciagoni hanno anche annunciato che molto presto si metteranno all’opera per organizzare il matrimonio. La proposta è arrivata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, evento che ebbe un grosso impatto mediatico. Ora, però, è tempo di pensare alla piccola Celine. Per i fiori d’arancio ci sarà tempo. Auguri ai neo genitori.