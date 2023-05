Oggi, giovedì 11 maggio, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, ha annunciato la chiusura anticipata, e con l’appuntamento di domani, venerdì 12 maggio, in cui arriverà la scelta di Nicole Santinelli, chiuderà i battenti fino al prossimo settembre. Ma ciò non significa che manchino i fuochi d’artificio di fine anno, anzi.

Oltre all’attesissima scelta di Nicole Santinelli, oggi Gemma Galgani ha regalato gli ultimi “botti” per quel che riguarda il Trono Over, esibendosi in un vero e proprio show e portando al culmine tutte le tensioni delle ultime settimane attorno a Elio Servo. Ma scopriamo cos’è successo.

Gemma "minaccia" di lanciare la ricotta a Elio

Gemma Galgani, storico volto di Uomini e Donne, per chiudere al meglio un’altra annata di amori veri e presunti, di esterne, di confronti e soprattutto di liti, si è messa a mangiare della ricotta davanti ad Elio, che in precedenza le ha dato della “scema”. La dama è arrivata persino a “minacciare” il cavaliere di lanciargli il formaggio addosso. “Se mi lanci la ricotta in faccia ti denuncio!”, la replica di Elio. Come gli aficionados del dating show di Canale 5 ricorderanno, nella puntata dello scorso 19 aprile, il cavaliere aveva parlato della sua intolleranza ai latticini: “Mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta. Se la vedo oggi sto male. Ho subito violenze”, le sue parole.

Il racconto di Elio Servo ha dato vita a diverse prese in giro, culminate con le furibonde litigate con Tina Cipollari, la quale, per non farsi mancare niente, durante la puntata di oggi ha anche lei degustato la ricotta.