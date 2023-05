Quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta diventando una bellissima storia d’amore. La modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne, sembrano aver superato gli ostacoli che si sono frapposti lungo il loro cammino nella Casa del Grande Fratello Vip, e adesso che le telecamere si sono spente, la relazione procede come meglio non potrebbe.

Probabilmente, visti i tantissimi bassi che ci sono stati durante i mesi di reclusione del loft di Cinecittà, neanche il più ottimista degli Oriele, i fan della coppia, avrebbe immaginato che tra i due ex vipponi potesse nascere un sentimento così profondo. Da quando è terminato il reality di Canale 5, Oriana e Daniele sono praticamente inseparabili, e l’intesa e la complicità crescono con il passare dei giorni. Del resto, la scelta della Marzoli di stabilirsi in Italia evidenzia quale sia la sua priorità in questo momento, ovvero viversi appieno la storia con Daniele.

Storia che è stata anche “ufficializzata” dalla “reina”, che rispondendo alle curiosità dei follower, ha di fatto annunciato che Dal Moro è a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. Una rivelazione che ha mandato letteralmente in estasi i supporters della coppia, i quali hanno sempre sperato che tra i due ex gieffini scoccasse definitivamente la scintilla.

Nelle ultime ore, Oriana Marzoli ha raggiunto Milano per alcuni impegni di lavoro. Ma, a quanto pare, Daniele Dal Moro sente già forte la sua mancanza, e la dolcissima foto che ha postato su Instagram, taggando la fidanzata, ne sono la testimonianza. Ovviamente, la venezuelana ha immediatamente ripostato lo scatto, aggiungendo la discalia "Amore".