Oriana Marzoli ha deciso di lasciare momentaneamente la Spagna per vivere in Italia. La modella di origini venezuelane, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore con Daniele Dal Moro, ed è dunque sua intenzione stabilirsi nel nostro Paese per proseguire la relazione con l’imprenditore veneto e per occuparsi di alcuni progetti lavorativi che la vedono impegnata anche con altre due ex coinquiline, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Proprio ieri, la “reina”, come amava definirla Alfonso Signorini, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, alla domanda “Possiamo definirla finalmente una relazione ufficiale?”, ha svelato “Sì, sì… possiamo dirlo, possiamo dirlo”. L’annuncio di Oriana ha mandato letteralmente in tilt gli Oriele, i fan della coppia, che non vedevano l’ora che i due ex vipponi uscissero definitivamente allo scoperto.

Alberto De Pisis "inguaia" Oriana Marzoli

Nel frattempo, questo pomeriggio la Marzoli ha lasciato Verona per spostarsi a Milano, dove viene ospitata da Alberto De Pisis. Ma è sorto un problema: giunta all’appartamento dell’ex coinquilino si è resa conto che la chiave per aprire la porta di casa “non funziona”: “Inizia bene la giornata – esordisce la venezuelana -. Sono appena arrivata a Milano… dico, vabbè ho le chiavi di casa di Alby, vado… Non funziona quella di sopra, quindi non posso entrare. Mi rilasserò qua finché non arriva lui”.