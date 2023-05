Micol Incorvaia, una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. Oltre a ripercorrere passo dopo passo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, e ad entrare nel dettaglio della sua bellissima storia d’amore con Edoardo Tavassi, che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere, l’ex vippona ha svelato con quali suoi ex coinquilini è in contatto.

“Oriana, Giaele, Nicole, Alberto, Luca, Daniele, Milena, Antonino e Andrea”, racconta la sorella di Clizia. E sulla vittoria di Nikita Pelizon: “In realtà sono felice, perché secondo me tutte le persone che sono arrivate in finale erano meritevoli di vittoria. Se il pubblico ha deciso che dovesse essere lei la vincitrice è giusto così”.

Com'è cambiata la vita di Micol dopo il Gf Vip

La vita di Micol è inevitabilmente cambiata dopo il Gf Vip: “E’ cambiata nel senso che prima non mi fermavano per strada e non avevo i messaggi diretti su Instagram pieni, sua di gente che mi dimostra il suo affetto che di haters. Il reality mi ha cambiata sì, perché una volta tutto questo mi avrebbe toccata, ora no. Sono molto più forte e matura, e mi sento anche più pronta a prendere in mano la mia vita”.

Altri reality show in vista?

E sulla possibilità di partecipare ad un altro reality show: “Pechino Express, nonostante io sia una tipa ‘comoda’ e poco avventuriera. Ma mi piacerebbe farlo, proprio per mettermi alla prova”. E sull’ipotesi di andare a Temptation Island con Edoardo Tavassi: “Mi piace molto il programma, ma non credo che potrei mai farlo. Non ho bisogno di mettere alla prova la fedeltà di Edoardo”.