La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana e lo speaker radiofonico sembrano aver definitivamente superato gli ostacoli che si sono frapposti lungo il loro percorso e le tantissime liti che hanno avuto tra le mura della Casa di Cinecittà.

Terminata l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Edoardo ha scritto un nuovo singolo dal titolo Il cielo stanotte, dedicato proprio ad Antonella. Il brano ha ottenuto un successo incredibile, al punto di posizionarsi anche al primo posto della classifica iTunes. La scorsa domenica, Donnamaria si è esibito dal vivo a Villa Torlonia in occasione di un flash mob organizzato dalla fidanzata e dai suoi genitori. Ma, in queste ore, un particolare ha attirato l’attenzione dei fan di Drojette, nome d’arte di Edoardo.

Edoardo Donnamaria prepara l'uscita di un nuovo singolo

L’ex vippone, infatti, si è mostrato mentre si trova in uno studio di registrazione, facendo intendere che sta lavorando ad altre canzone. “Dopo aver cantato dal vivo per la prima volta in vita mia, sono andato in studio a scrivere e cantare ancora. Avete contribuito ad alimentare una passione che era un po’ in stand-by ultimamente. Questa è la cosa più bella, la passione! A breve nelle vostre casse”.

Dunque, a breve, Edoardo Donnamaria potrebbe lanciare un nuovo singolo. Ma non solo. Stando a quanto riportato dai colleghi di Novella 2000, l’ex concorrente del Gf Vip potrebbe partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, che tornerà su Rai 1 a partire dal prossimo settembre. Non ci resta che attendere per scoprire quali passi compirà Edoardo.