Come stanno le cose tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo il Grande Fratello Vip? Non sembrano arrivare buone notizie per colori i quali speravano in un ritorno di fiamma tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca che, dopo la fine di una relazione durata circa quattro anni, si sono nuovamente ritrovati nella Casa più spiata d’Italia.

Una volta terminato il reality, dopo un breve periodo di lontananza, Luca e Ivana sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Foto che hanno fatto il giro del web, con i fan in trepidante attesa di un annuncio ufficiale da parte dei due ex gieffini. Ma da allora non si è saputo più nulla.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, in edicola oggi, tra i due non c’è nessun riavvicinamento, anzi. Nella vita della Mrazova ci sarebbe un altro uomo. Onestini, invece, sarebbe sempre più vicino ad un’altra ex vippona. Stiamo parlando di Nicole Murgia, ex di Andrea Maestrelli: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina, nell’ultimo periodo, è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Già nei giorni scorsi, era stata Deianira Marzano a parlare di un possibile nuovo amore nella vita della modella ceca, pubblicando su Instagram una foto di Ivana a pranzo con un altro uomo. Rumor al quale poi la stessa Mrazova aveva replicato pubblicando una foto con la seguente didascalia: “Io mentre leggo certe str*nzate”. Una chiarissima risposta alla Marzano, che aveva a sua volta controreplicato: “Tesoro, non ti far venire le mossa a terra che se non era per Luca non ti vedevamo in tv neanche con il binocolo”.