Edoardo Tavassi ha concesso una lunga intervista a Turchese Baracchi nel corso del programma Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus . L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha utilizzato parole al miele nei confronti di Micol Incorvaia, con la quale è nata una bellissima storia d’amore proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

“Lei è dolce, generosa, genuina, semplice, sensuale, sexy. Non ho niente per non dire che la donna della mia vita. Non è la prima volta che lo penso per una mia ragazza. Ma non mi guardo attorno, la più bella ce l’ho io”.

Tavassi: "Ho sognato che Micol era incinta"

Di matrimonio non se ne parla, ma quando gli viene chiesto ste sta pensando di mettere su famiglia, l’ex vippone non nega che gli piacerebbe molto diventare padre: “Stanotte ho sognato Micol in questo posto mai visto, un castello medievale. Mio padre e mia madre mi chiamavano per dirmi che era incinta. Io ero contento. Se dovesse continuare così, tocca muoversi io ho 38 anni. Adesso non ci stiamo pensando ma se dovesse arriva’… A lungo termine magari si, un ‘mini dodino’…Ho sempre detto che il nome del maschio in caso lo sceglie lei perché io ho già scelto un nome per una femmina: Zelda. È un nome particolare perché io, essendo nerd, Zelda è uno dei miei videogiochi preferiti. Io su questa cosa non voglio minimamente che nessuno metta bocca. Io voglio chiamare mia Zelda. Senti come suona bene: Zelda Tavassi”.