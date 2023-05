Micol Incorvaia si mostra sui social in una versione del tutto inedita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che durante la sua avventura nella Casa non era solita indossare, a differenza delle altre coinquiline, abiti appariscenti o utilizzare un make-up “eccessivo”, ha pubblicato su Instagram uno scatto super sexy, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. La sorella di Clizia indossa un abito semplice, come del resto è nel suo stile, ma è la posa ad essere decisamente sexy. Mano sinistra a coprire la zona “sud”, finto gelato posizionato in prossimità delle labbra, e sguardo provocante. Insomma, la Micol che non ti aspetti, ma che ha mandato letteralmente in tilt il contatore di like e commenti.

La storia d'amore tra Micol e Edoardo

Avrà senza dubbio gradito il suo fidanzato, Edoardo Tavassi, con il quale c’è una bellissima storia d’amore nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Gli Incorvassi sono amatissimi sui social, in particolare su Twitter, dove è presente un vero e proprio esercito di seguaci che segue ogni loro mossa. Ciò che più viene apprezzato della coppia formata da Edoardo e Micol è la semplicità e la naturalezza con le quali vivono la loro quotidianità: senza artifizi mediatici e senza sovrastrutture. Sono esattamente così come li vedete, e le loro gag esilaranti li stanno trasformando in una versione 2.0 di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Micol in versione super sexy: un ex vippone "apprezza"

Dicevamo della foto di Micol, che ha ricevuto una vera e propria pioggia di like e tantissimi commenti positivi. A mostrare il proprio apprezzamento nei confronti della Incorvaia è stato anche un ex vippone. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli, con il quale l’influencer di origini siciliane ha instaurato un bel legame durante la sua avventura al Gf Vip. “Bella Lellina”, ha scritto l’ex fiamma di Nicole Murgia, per poi aggiungere in tono ironico: “Scusami, Edoardo Tavassi”. Insomma, Micol Incorvaia con questa sua foto ha fatto una “strage di cuori”…