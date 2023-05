Maddalena Svevi è stata eliminata ad un passo dalla finalissima di Amici 22. La ballerina ha avuto la peggio sulla rivale Isobel Kinnear, con la quale ha portato avanti un serratissimo testa a testa nel corso del Serale in onda sabato 6 maggio.

Maddalena ha fatto un notevole percorso di crescita artistica all’interno del talent show di Canale 5, dove ha gareggiato nel team di Emanuel Lo. Per tale ragione, la scuola di Amici ha deciso di offrirle l’opportunità di fare un’esperienza di lavoro in una compagnia di danza canadese, Pro Arte Danza, con sede a Toronto. “Per te sarà una crescita professionale incredibile”, le ha fatto sapere il coreografo Cristina Cellini. “Questa è una cosa bellissima ed è una delle tante che mi avere dato. Grazie”, ha replicato la ballerina.

Una volta rientrata in casetta dopo la puntata, Maria De Filippi ha comunicato a Maddalena Svevi la notizia di dover lasciare la scuola. La ballerina ha raccontato in lacrime tutto il suo dispiacere per l’eliminazione avvenuta ad un passo dalla finale: “Sto bene. Sono felicissima, l’ho già detto. Io sono felice, tanto. Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita. Oggi finiscono ma inizia, spero, un’altra bellissima parte”.