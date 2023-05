Sabato 6 maggio è andata in onda la semifinale di Amici 22, durante la quale è stata decretata l’eliminazione di Aaron Cenere.

Il cantante, membro del team di Rudy Zerbi, si era sin da subito contraddistinto grazie al suo inedito dal titolo Universale. Eppure, nel corso del Serale di Amici, qualcosa non ha funzionato, poiché proprio ad un passo dalla finalissima, Wax ha avuto meglio su Aaron. I finalisti di questa edizione del talent di Canale 5 sono Wax, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear.

Nel daytime di oggi è stata mostrata nuovamente l’eliminazione di Aaron Cenere, ma soprattutto le sue prime parole dopo quel momento: “Per la prima volta dico grazie a me stesso. Sì, dico grazie a me stesso perché ho tirato fuori le p*lle qui dentro. Quindi sicuramente un po’ di grazie a me stesso serve, una bella pacca sulla spalla va bene, punto”.

Il cantante si è poi abbandonato alle lacrime, confessando la sua amarezza: “Io non ho mai finito un ca**o nella mia vita, e lo dico perché non ho finito la scuola, non l’ho ancora finita perché ero qui dentro, l’ho cambiata. Non ho finito il mio percorso con la danza perché mi sono operato. Non ho finito tante cose perché mi sono lasciato a metà tutto nella mia vita quando le cose di facevano difficile. E per me questa è già una vincita, proprio per questo, perché ho finito. Tutti mi dicevano ‘Aaron non te n’è andare perché poi non sai come finisce’. E ora ho finito”.