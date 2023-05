Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, si è esibito per la prima volta davanti ad un pubblico. Lo speaker radiofonico romano con la passione per la musica, è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. La tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi ha di fatto catalizzato l’attenzione dei telespettatori del reality show di Canale 5 per quasi l’intera durata del programma. Ma l’interesse per la relazione tra i Donnalisi ha valicato anche le mura della Casa più spiata d’Italia: Edoardo e Antonella, infatti, continuano a catturare l’attenzione sui social, Twitter e Instagram in particolare, dove esiste un vero e proprio esercito di fan che segue ogni loro mossa.

Il flash mob a Villa Torlonia

Nella giornata di domenica, i familiari di Donnamaria, grazie anche al contributo della Fiordelisi, hanno organizzato nello splendido scenario di Villa Torlonia, un flash mob al quale hanno partecipato circa 150 persone (tra queste anche Nikita Pelizon e Matteo Diamante). Edoardo, visibilmente sorpreso ed emozionato, si è esibito intonando la sua nuova hit “Il cielo stanotte” (che sin dalla sua uscita ha fatto il pieno di streaming sulle varie piattaforme), dedicata proprio alla fidanzata, e i fan presenti hanno realizzato una coreografia proprio sulle note della canzone.

Poche ore fa, l’ex vippone ha pubblicato un post su Instagram (con annesso video riassuntivo della giornata) nel quale ha ringraziato i fan che sono accorsi per ascoltarlo: “La prima volta che ho cantato dal vivo davanti a centinaia di persone… giornata indimenticabile, grazie a tutti”. Ovviamente, non poteva mancare anche il commento di Antonella Fiordelisi: “Sei stato bravissimo. La tua prima volta hai spaccato”.