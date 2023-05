Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro formano una coppia amatissima sui social. La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, prosegue a gonfie vele. Da quando il reality show di Canale 5 è terminato, gli Oriele sono praticamente inseparabili, tanto che l’imprenditore veneto ha accompagnato la modella di origini venezuelana in Spagna prima di rientrare nuovamente in Italia, Paese nel quale hanno intenzione di continuare a coltivare la loro relazione.

Lo scorso weekend, c’è stata un’attesissima reunion: Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno trascorso insieme una giornata a Gardaland e poi una serata in giro per Verona. Ma, in queste ore, una mossa social della “reina” ha fatto allarmare e insospettire i fan degli Oriele.

L’ex vippona, infatti, avrebbe rimosso dal suo profilo Instagram un bellissimo scatto di lei e Daniele mentre si scambiavano un bacio all’Elrow di Madrid. A segnalarlo l’accaduto all’esperta di gossip Deianira Marzano è stata una follower di quest’ultima, la quale ha affermato che nelle ultime ore i due sarebbero “distanti”. Onestamente, tendiamo ad escludere che in questo momento tra Oriana e Daniele ci sia “maretta”. Lei, infatti, si trova a Verona proprio in compagnia dell’ex tronista, anche se restano i dubbi sul perché abbia deciso di rimuovere quella foto. In ogni caso, nessun allarme. La storia tra Oriana e Daniele sembra proseguire a gonfie vele.