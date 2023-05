La settima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da più di un mese, ma non sembrano volersi arrestare le polemiche. Questa volta, nel mirino “spietato” del gossip, è finita Ivana Mrazova, che ha trascorso alcune settimane nella Casa di Cinecittà in qualità di ex di Luca Onestini. I fan speravano che dopo il riavvicinamento tra la modella di origini ceche e l’ex tronista, avvenuto proprio durante il reality show di Canale 5, tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma. Ma, stando ad un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, pare che Ivana abbia già un nuovo fidanzato.

L’esperta di gossip ha infatti ricevuto una segnalazione in direct da una sua follower: “Il nuovo fidanzato di Ivana si chiama Davide…”, si legge nel messaggio. Poche ore fa è arrivata la reazione di Ivana Mrazova, che in una Instagram story ha pubblicato una foto di lei appesa ad un palo con la didascalia “Io mentre leggo certe str***ate”. E’ ipotizzabile che il messaggio dell’ex di Onestini fosse indirizzato proprio alla Marzano che, a sua volta, ha replicato all’ex vippona: “Tesoro, non ti far venire le mosse a terra, che se non era per Luca non ti vedevamo in tv neanche con il binocolo”.

La storia tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è giunta all’epilogo durante la pandemia. I due si sono detti addio dopo una relazione durata circa quattro anni, ma hanno avuto la possibilità di chiarirsi durante la settima edizione del Gf Vip. Onestini ha sempre lasciato aperto uno spiraglio circa un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzata, ma non si è mai esposto in maniera significativa al riguardo. Ivana e Luca si sono rivisti alcune settimane fa a Milano, ma da allora non si sono avute più notizie in merito ad un riavvicinamento.

Ciò che emerge dalla story polemica della Mrazova è che lei abbia smentito il rumor sul presunto nuovo fidanzamento. Non ci resta che aspettare per scoprire come evolverà la situazione.