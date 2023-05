Edoardo Tavassi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stato ispite di Turchese Baracchi nella trasmissione Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus.

Edoardo Tavassi racconta il "Van-gate"

Il fidanzato di Micol Incorvaia ha raccontato la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. “Ho portato allegria ma anche di microfoni staccati e tante altre cose. Però quando l’ho fatto aveva un senso ben preciso. Sta cosa del microfono staccato non credo che l’hanno capita tutti quanti. Nel Gf ovviamente ci sono sempre le telecamere, h24. Ma è accaduta una cosa che di solito non accade. La telecamera del van a un certo punto si alza e quindi in quel momento dico ‘Attenzione, qua non mi vede nessuno’. Mi sono sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia”.

Tavassi, ovviamente, si riferisce al fare l’amore con Micol. Poi spiega: “Però qual è il problema? Che c’era il microfono ambientale quindi il suggerimento anche dei miei compagni è stato ‘Stacchiamo il microfono’. Quando mi sono girato però la telecamera era tornata a puntarmi e quindi ho detto ‘So fregato’. E lì è nato il Van-gate. Mi sono beccato il rimprovero di Alfonso in diretta, il Van-gate e tutto quanto e manco ho fatto niente”.

L'affetto della gente nei suoi confronti

Poi, Edoardo parla dell’affetto che ha ricevuto dalla gente: “Ringrazio tutti quelli che mi stanno sopportano e supportando costantemente. È una cosa che fa impazzire. Esci da una realtà come quella del Gf, dove sei rinchiuso, poi inizi a vedere persone che mi conoscono, che mi considerano parte della loro famiglia. Questa cosa è strana ma la adoro. Ti senti quasi in debito con chi mi ha supportato tutto quel tempo. È una cosa bellissima l’affetto che ricevo dalla gente”.

Edoardo Tavassi ha confessato di sentirsi ancora “spartano nell’animo”: “Le persone che ancora sento sono tutte quelle del gruppo di amici che si era creato dentro la casa. Quindi sono ancora ‘spartano’. Li sento sempre, abbiamo un gruppo whastapp. È un’amicizia che non si è persa usciti da quella porta. Quindi sì, ancora spartano inside forever”.

Il rapporto con Edoardo Donnamaria

Quello che molti fan si chiedono è che tipo di rapporto ci sia adesso tra Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, infatti, terminato il reality, sembra aver tagliato i ponti con gli Spartani, ai quali era molto legato nella Casa, per “volere” della fidanzata Antonella Fiordelisi. “Con Edo ci sono scambi così. Lui sta Milano, io a Roma. Lui deve chiarire un po’ di cose, per il resto io sono una persona abbastanza buona. Mi hanno fatto di peggio nella vita. Però gli ho voluto bene e continuo a volergli bene. Ognuno di noi sbaglia però ci commentiamo le storie, ogni tanto ci inviamo qualcosina su WhatsApp. C’è da parlare però”.

L'amicizia con Luca Onestini

Sull’amicizia con Luca Onestini: “Mi ha fatto fare un Tik Tok che volevo sotterrarmi vivo. Lui è forte a fare i balletti, io non sono capace e praticamente mi ha messo in ridicolo tra la gente che passava. Io davvero sembravo la versione ‘wish’ di Roberto Bolle. Lui ogni persona che incontra, prima di presentarsi fa il TikTok, poi puoi intraprendere una conversazione”.

Infine su Alfonso Signorini: “Ha creduto in me e non smetterò mai di ringraziarlo. Mi ha dato la possibilità di far vedere chi è Edoardo. Visto che il mio nome era ‘il fratello’ e ‘di Guendalina’ il cognome. Amo poi Orietta Berti perché mi ha sempre difeso e come opinionista mi è piaciuta molto. La Bruganelli è stata dura ma ha fatto il gioco del poliziotto cattivo”.