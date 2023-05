Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia protagonisti indiscussi dei “drama” post Grande Fratello Vip. I due ex vipponi, amatissimi sui social, continuano a regalare momenti “epici” e gag esilaranti. Dopo il “Vag-gate”, esploso durante la permanenza degli Incorvassi nella Casa di Cinecittà, è stato il turno del caso “corriere Amazon”, che di fatto ha rappresentato la polemica più iconica e chiacchierata tra tutte.

Micol, in alcune stories su Instagram, si diceva “sconvolta” per essere stata costretta dal corriere Amazon a svegliarsi alle 9,30. Le parole della sorella di Clizia sono diventate un caso mediatico, tanto che sia Fiorello a Viva Rai 2 che Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, sono entrati a gamba tesa sull’ex vippona.

L’ultimo momento “epico” regalato da Edoardo Tavassi risale alla serata di ieri. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la fidanzata si sono ricongiunti a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: una reunion, quella di Incorvassi e Oriele, attesissima dai fan di entrambe le coppie. Dopo una gita a Gardaland, i quattro ex vipponi sono rientrati a Verona. Ed è proprio qui che il fratello di Guendalina ha inscenato una nuova gag, documentandola, ovviamente, su Instagram.

Edoardo finge di scippare la borsetta a Micol, facendola per un attimo spaventare prima che quest’ultima si rendesse conto che si trattava di una “burla”. Nella story successiva, Tavassi finge di essere stato arrestato, e viene portato via da “finte” forze dell’ordine. Una “scena” epica che è diventata immediatamente virale sui social, e che conferma gli Incorvassi come protagonisti indiscussi dei “drama” post Gf Vip.