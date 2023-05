La tanto attesa reunion di Incorvassi e Oriele c’è finalmente stata. Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si erano ripromessi, durante i mesi di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, di rivedersi a reality concluso e oggi, per la gioia dei fan delle rispettive coppie, i quattro ex vipponi hanno deciso di concretizzare l’appuntamento a quattro.

La sorella di Clizia e la modella di origini venezuelane hanno raggiunto i rispettivi fidanzati a Verona, dove l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e l’imprenditore veneto si trovavano già da ieri, per poi raggiungere immediatamente Gardaland e godersi una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Incorvassi e Oriele, come sempre, hanno documentato passo dopo passo ogni loro mossa sui social. Ma, evidentemente, qualcosa deve essere andato storto. Con ogni probabilità, infatti, una delle attrazioni del noto parco divertimenti non ha particolarmente entusiasmato Micol Incorvaia, immortalata su Instagram da Daniele Dal Moro con un’espressione decisamente sofferente. Come proseguirà la giornata degli ex vipponi?