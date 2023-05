E’ giunta ai titoli di coda dopo neanche un anno la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Quella tra l’ex vippone e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrava una relazione destinata a durare nel tempo, almeno da quanto si è evinto dai lunghi pianti dell’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip.

La troppa nostalgia dell’ormai ex fidanzata, aveva spinto Luca ad abbandonare il reality a ridosso delle festività natalizie. E invece, dopo diverse settimane di silenzio e tante indiscrezioni in merito al presunto flirt di Soraia con un imprenditore di Como, è stato lo stesso Salatino a confermare la rottura. Entrambi hanno chiesto di rispettare la loro scelta, tuttavia, attraverso il magazine ufficiale di Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha voluto chiarire alcuni aspetti in merito alla fine della love story.

L’ex corteggiatrice ha raccontato di aver deciso di lasciare Luca dopo una serie di atteggiamenti ed episodi che non le sono piaciuti. Soraia non ha parlato di tradimenti, ma di mancanze delle quali aveva fatto finto di nulla per diverso tempo. La Ceruti ha parlato di un Salatino assente dopo la sua avventura al Gf Vip, e poi ha ammesso che le telecamere lo hanno cambiato, ritrovandosi accanto una persona che non era più quella di prima. L’ex corteggiatrice ha poi voluto smentire le voci in merito ad un suo presunto flirt con un imprenditore di Como. L’uomo in questione non è altro che un collaboratore di una sua amica che gestisce un laboratorio di moda. Al momento è single e molto delusa dell’esperienza passata.