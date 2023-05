Il momento che i fan aspettavano è finalmente arrivato. L’attesissima reunion tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro si è materializzata nella giornata di ieri. Il fidanzato di Micol Incorvaia ha raggiunto l’ex tronista a Verona, città in cui vive l’attuale compagno di Oriana Marzoli. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso la giornata insieme, e hanno regalato alcuni momenti “epici”.

“Guardate che bella giornata oggi che ho beccato a Roma. Passeggiatina…”, dice Tavassi in una Instagram story. Poi inquadra Dal Moro, che in dialetto veneto risponde: “Che ca**o dici? Siamo a Verona!”. Poi, i due ex gieffini si sono spostati a casa di Daniele e in seguito sono andati a cenare fuori.

L’amicizia tra Edoardo e Daniele è nata nella Casa del Grande Fratello Vip e, una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, si sono rivisti, prima di ieri, solo in occasione del party per celebrare la fine del Gf Vip. Entrambi hanno trovato l’amore nel loft di Cinecittà: Tavassi con Micol Incorvaia e Dal Moro con Oriana Marzoli, ed entrambe le relazioni proseguono a gonfie vele. Il prossimo step, adesso, è quello di un’uscita a quattro di Incorvassi e Oriele, e i supporters delle due ship non stanno nella pelle.