Nuova reunion degli Spartani dopo il Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, le cosiddette OMG, si sono riunite a Milano, dove hanno trascorso una serata di relax e divertimento tra canti e balli. Con loro anche un altro ex vippone, Alberto De Pisis, nonché quella che a tutti gli effetti è diventata una spartana, ovvero Giulia Salemi, ormai presenza fissa durante le rimpatriate di quella fazione nata nella Casa durante la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il progetto delle OMG

Oriana, Micol e Giaele hanno passato insieme anche il pomeriggio. Le tre ex vippone, infatti, stanno lavorando ad un progetto comune, e a svelare alcuni retroscena è stata la De Donà: “Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi. Sono troppo contenta... stiamo facendo una cosa bellissima”. Non sappiamo esattamente cosa bolla in pentola, ma l’annuncio della moglie di Bradford Beck ha mandato in visibilio i fan.

La coreografia reggaeton

Terminata la riunione di lavoro, le OMG si sono dirette in un noto locale di Milano, dove ad attenderle c’erano Alberto De Pisis, Giulia Salemi e altri amici. Proprio con l’influencer italo-iraniana, portavoce del sentiment social durante l’ultima edizione del Gf Vip, Oriana, Micol e Giaele si sono esibite in una coreografia sulla base di Session en el Barrio, famoso brano reggaeton. Il video è diventato immediatamente virale sui social e ha fatto il pieno di like e visualizzazioni. Insomma, le OMG, anche con il contributo della Salemi, non sbagliano un colpo.