Emergono ulteriori sviluppi sulla fine del matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Le voci circa una presunta crisi nella relazione tra le due celebrità turche circolavano già da alcune settimane, poi, lo scorso aprile, i diretti interessati sono usciti definitivamente allo scoperto condividendo sui social una sorta di comunicato congiunto.

“Abbiamo deciso di farla finita. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta analisi, e sappiamo la nostra scelta influirà anche sulle nostre famiglie. Stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti le pratiche di divorzio senza farlo pesare ai nostri familiari. Chiediamo a tutti voi di mostrare la stessa sensibilità”, si leggeva nella breve nota condivisa su Instagram.

Tra quelli che non hanno mai creduto al matrimonio tra Demet e Oğuzhan c’era Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore social: “Un matrimonio combinato con una fine già prevista, quello tra l’attrice Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Una coppia totalmente costruita, al fin di far decollare entrambi, soprattutto il cantante turco. I due, insieme ai manager, hanno sicuramente raggiunto i loro obiettivi, ma a che prezzo? Ricordiamo però anche tutte le pressioni ricevute da Demet in questi anni. Oggi raggiungiamo una vittoria, tutti insieme, oggi arriva la parola fine su questa coppia tanto discussa quanto finta, oggi arriva la fine dell’Oguzhangate. Questa vittoria è anche un po’ nostra, non abbiamo mai mollato”, le parole dell’esperto di gossip turco.

La diva turca avrebbe già lasciato da alcune settimane la casa in cui viveva con l’ormai ex marito per trasferirsi nel suo appartamento di Zekeriyaköy, quartiere di Istanbul situato nel prestigioso distretto di Sariyer, nel quale ha vissuto prima di sposarsi.

Nel frattempo, Snobmagazin ha rivelato la data esatta in cui l’attrice e il cantante, che pare abbiano già raggiunto un accordo consensuale, divorzieranno. Il giorno fissato è quello di lunedì 8 maggio, alle ore 10, presso il Tribunale di Adalar. Dunque, a distanza di neanche un anno, giunge all’epilogo il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. I due, infatti, si erano sposati ad agosto 2022 al Six Senses Kotacas Mansion, lussuosa location con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo.