Milly Carlucci è già al lavoro per preparare la nuova stagione di Ballando con le Stelle. La conduttrice, al settimanale Chi, ha parlato delle novità in vista per il prossimo anno. “Il nostro piano di lavoro comprende anche quest’anno un tour dal vivo, nel quale cerchiamo talenti anche tra quelli che non sono professionisti del ballo, oltre a una parte del casting dedicata pure ai professionisti per cercare eventuali nuovi maestri per Ballando. Per esempio, Simona Casula, che ha ballato con Rosanna Banfi nell’ultima edizione, lo abbiamo incontrato l’anno scorso proprio alla tappa romana del tour”.

Ci sarà anche quest’anno un ballerino Over, proprio come per Iva Zanicchi? “Iva è cosi energetica perché in vita sua non è mai stata ferma e questo vale per tutte e tutti – dice la Carlucci -. A mia mamma, che aveva quasi 90 anni, il ballo fu ordinato dal dottore per tenere sotto controllo la glicemia. E non ha più smesso fino alla fine. Quando tornava a casa faceva “una testa tanta” a mio padre per mostrargli i passi”.

Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le Stelle?

Sono già tantissime le indiscrezioni che circolano sul web a proposito del nuovo cast di Ballando con le Stelle. Tra tutte, quella che vedrebbe Barbara D’Urso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Al riguardo, Milly Carlucci ha detto: “Non smentisco nessuno. Perché il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra. Devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi. Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste e abbiamo chiacchierato. Non è un mistero che per un po’ di anni fa io la abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte’. Non è venuta per mancanza di tempo. Era uno di quei periodi in cui aveva 3-5 show insieme”.

Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli

E in merito al ritorno di Selvaggia Lucarelli in giuria: “Oggi le dico questo: Selvaggia fa parte della miglior giuria della tv, e lo dico anche con una specie di orgoglio materno che forse vede ‘ogni scarrafone è bello a mamma sua’. Ma ho girato molti programmi all’estero, e lì i giurati sono liberi di esprimere loro stessi, con l’unico limite di tenere presente che sono in prima serata su Rai 1. Se hanno fatto discutere sarà per aver detto cose di un certo spessore. Anche se poi è vero che, a volte, in Italia tendiamo a fare polemiche o a dividerci in tifoserie, persino quando si tratta solo di passi di cha cha cha”.