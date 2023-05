Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone sono ai ferri corti. I due naufraghi de L’Isola dei Famosi avevano già litigato prima di sbarcare in Honduras, lo hanno rifatto durante i primissimi giorni, quando il giornalista ha dato alla soubrette della “pescivendola”, per poi scontrarsi nuovamente durante la puntata del 2 maggio.

A quanto pare, l’acredine tra i due naufraghi è nata ancora prima dell’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. La Caldonazzo si è avvicinata a Cecchi Paone per salutarlo, ma quest’ultimo ha detto di non sapere chi fosse. Concetto ribadito anche durante la diretta di ieri, provocando l’ira della showgirl: “E’ certo, perché era tutto preso da un altro ragazzino”. Alessandro non si scompone e ribatte: “Era il mio fidanzato del tempo, è ovvio pensassi a lui”. Poi, però, lancia una nuova accusa: “Io qui mi sono portato il mio amore, lei ha portato cose che non poteva: trucchi, cosmetici… è un’ipotesi”.

Sul malore avuto da Nathaly Caldonazzo durante la scorsa settimana, la soubrette ha chiarito: “Ho avuto una frattura lombare anni fa, e ho avuto lo stesso sintomo quando ho spostato un tronco, quindi ho preferito fare un accertamento”. Ma Cecchi Paone non ci sta e urla: “E’ falsa, non aveva nulla. Quando si sono spente le telecamere si è fatta un sontuoso bagno”.