Non sembrano volersi arrestare le polemiche in merito alle ormai notissime affermazioni di Micol Incorvaia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, in alcune Instagram stories, si era lamentata del fatto di essere stata svegliata dal corriere Amazon che doveva consegnarle un pacco.

“Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, parole che hanno contribuito a sollevare un enorme polverone mediatico, tanto che la fidanzata di Edoardo Tavassi è stata attaccata sia da Fiorello a Viva Rai2 che da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa.

Le parole di Micol Incorvaia

Ieri, Micol ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda: “Per quanto riguarda la satira che è stata fatta al riguardo, ho riso anche io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno, invece, è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di venire a insultarti. Cioè, prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio, perché se le persone in questione avessero visto le stories saprebbero che il mio tono era assolutamente ironico, e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati che ormai non corrispondevano più a quelli della vita reale. Io stavo male per i ritmi sonno-veglia completamente andati”.

Clizia Incorvaia punge Fiorello e Luciana Littizzetto

Anche Clizia Incorvaia, sorella di Micol e a sua volta ex gieffina, ha deciso di intervenire sull’argomento. Dopo aver realizzato un insolito shooting fotografico vicino ad alcuni cassonetti dell’immondizia con l’obiettivo di sensibilizzare sull’emergenza rifiuti a Roma, la compagna di Paolo Ciavarro ha lanciata una frecciatina a Fiorello, Luciana Littizzetto e al quotidiano Il Messaggero, una delle testate che ha riportato le parole della sorella in merito al corriere Amazon: “Sarei curiosa di sapere cosa pensano Fiorello, la Littizzetto e il Messaggero di questa realtà”.