All’inizio della loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non si amavano, anzi, i loro rapporti erano piuttosto freddi. Poi, con il passare delle settimane, l’influncer campana e la modella triestina si sono avvicinate sempre di più, fino allo sbocciare di una bellissima amicizia e alla nascita di un’alleanza che aveva come obiettivo quello di contrastare il predominio della fazione rivale, gli Spartani, che era in netta superiorità numerica.

Il legame tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono supportate l’un l’altra soprattutto durante gli ultimi mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, e il loro legame ha consentito ad entrambe di superare le rispettive difficoltà incontrate lungo il percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Quando la fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata eliminata, la vincitrice del Gf Vip le ha scritto una bellissima lettera, a testimonianza della loro profonda amicizia: “Scricciola grazie di tutto l’amore, affetto, sostegno, tempo, bellissime risate e ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un ‘sola’, ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Tifa per me e goditi il tuo amore Edoardo”.

Una volta terminato il reality, Antonella e Nikita hanno potuto riabbracciarsi, e la loro amicizia sta proseguendo anche lontano dalle telecamere. Già diverse le reunion persiane alle quali hanno partecipato anche Davide Donadei, Matteo Diamante, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Con loro, a sorpresa, anche Edoardo Donnamaria, che per amore della Fiordelisi ha deciso di tagliare i ponti con gli Spartani, in particolare con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, due degli ex vipponi con i quali lo speaker radiofonico aveva legato di più all’interno della Casa.

Ieri, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono incontrate nuovamente, e per l’occasione hanno deciso di realizzare una coreografia sulle note di Conga, famosissimo brano di Gloria Estefan. Il video è diventato virale sui social, facendo il pieno di like e visualizzazioni. Le due ex vippone hanno invitato i fan a rifare la loro coreografia.